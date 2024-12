Die Horizont Peter + Maria Kinscherff Stiftung für Seniorenhilfe hat am 3. Dezember 2024 an fünf Organisationen mit hohem Engagement für ältere Menschen den Förderpreis 2024 in der Metropolregion Rhein-Neckar verliehen.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Samstag, 7. Dezember 2024.