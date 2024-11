Online-Dialog zum Glasfaserausbau: Stadtverwaltung informiert in Zusammenarbeit mit dem Gigabitbüro des Bundes

Schifferstadt. Möchten Sie erfahren, warum Glasfaser als Technologie der Zukunft gilt und wie Sie persönlich davon profitieren können? Sie steigen im Dschungel des Vertragschaos nicht mehr durch und sind verunsichert? Dann lädt die Stadtverwaltung alle interessierten Bürgerinnen und Bürger recht herzlich zum exklusiven Online-Dialog zum Glasfaserausbau mit dem Gigabitbüro des Bundes am 26. November um 19 Uhr ein.

Ziel der Veranstaltung: In dieser Veranstaltung wird erklärt, warum Glasfaser die Schlüsseltechnologie für die Zukunft von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen ist. Darüber hinaus erfahren Sie etwas über den aktuellen Stand des Ausbaus und erhalten Einblicke in die laufenden Maßnahmen. Erfahren Sie, wie Sie bereits heute oder in naher Zukunft von einem Glasfaseranschluss profitieren können. Das Gigabitbüro möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen und Ihre Fragen beantworten.

Was ist das Gigabitbüro des Bundes?

Als Kompetenzzentrum des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr ist das Gigabitbüro zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Ausbau digitaler Infrastrukturen. Das Gigabitbüro des Bundes (Kompetenzzentrum des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr) ist eine zentrale und neutrale Anlaufstelle, die den flächendeckenden Ausbau von Breitband- und Mobilfunknetzen in Deutschland unterstützt. Es bietet Beratung, Information und praktische Hilfestellungen für Kommunen, Unternehmen und Bürger. Die Teilnahme ist denkbar einfach und unkompliziert – Sie benötigen lediglich ein smartes Endgerät. Den Link einfach einscannen und teilnehmen: https://t1p.de/Online-Dialog_Schifferstadt

Stellen Sie vorab Ihre Fragen: Fragen können anonym im Vorfeld und während der Veranstaltung über den Link https://t1p.de/Fragen_Schifferstadt gestellt werden.

Bürgermeisterin Ilona Volk ruft zur Teilnahme auf: „Wir wollen möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen einen schnellen und zukunftssicheren Internet-Anschluss in ihrem Zuhause ermöglichen. Wir hören allerdings von Unsicherheit und Skepsis in der Bevölkerung für dieses wichtige Infrastrukturvorhaben in unserer Stadt. Aus diesem Grund haben wir extra den Online-Termin organisiert, um Sie nochmals unabhängig zu informieren. Nutzen Sie diese Möglichkeit!“