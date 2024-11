Mächtig, mutig und makellos

Eine kleine Deutschlandreise hat der moderne Chor „Inspiration“ des MGV Klein-Schifferstadt zusammen mit dem Frauenchor Dreiklang aus Kirchheim an der Weinstraße und dem Orchester der Sport-Union Mühlheim am Main hinter sich. Dort und in Gerolsheim haben die Ensembles bereits Erfolg gefeiert. In Schifferstadt versteht das Publikum wieso: Choral Symphonics² ist gleichbedeutend mit Gänsehaut vom ersten Ton bis zur letzten Note.

