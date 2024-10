Freundschaft treibt weiter an

Das Blechbläserquintett BRASSerie ist weit über die Region hinaus bekannt. Seine Wurzeln hat es in Schifferstadt. 25 Jahre ist die Gründung her. Das Jubiläum wird am Ort der ersten Töne gefeiert, mit dem Familienkonzert „Die Bremer Stadtmusikanten gehen auf Weltreise“. Der Schifferstadter Matthias Berkel – in Bremen zuhause – spulte auf Tagblatt-Anfrage zurück auf Anfang und voraus auf die weitere Reise.

