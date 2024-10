Benefizfußballturnier „Kicken für Iquique“

Am Freitag, den 1. November 2024 (Allerheiligen) ist es wieder soweit: Die Fußballer der Kolpingsfamilie Schifferstadt laden zu ihrem traditionellen Benefiz- Fußballturnier „Kicken für Iquique“ in die Neue Kreissporthalle ein (ab 10:00 Uhr). Zehn Mannschaften aus Schifferstadt Vereinen, Institutionen und Gruppierungen folgen dem Ruf der Kolpingsfamilie, um für einen guten Zweck gegen den Ball zu treten. Neben zwei Teams des Veranstalters haben weitere namhafte Mannschaften zugesagt. Dazu gehören seit Jahren „Dauerbrenner“ wie die Leichtathleten, die Handballer, die Meßdiener oder die FFG Schwarz. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die Spielgemeinschaft Stadtwerke/Stadtverwaltung/Feuerwehr, die Elf der Stadtkapelle Schifferstadt, den Verein für Persönlichkeitsentwicklung „Forum Delta“ sowie ein Team des DJK-SV Phönix.

Im vergangenen Jahr feierten die Kolping-Kicker ihr 20-jähriges Jubiläum der 2003 ins Leben gerufenen Benefizveranstaltung „Kicken für Iquique“ zu Gunsten des Kinderhilfswerks (Iquique/Chile) des 2017 verstorbenen Styler Missionars Paul Oden aus Pirmasens. „Auch bei der 21. Auflage ist der Wille zum Helfen beim Freundeskreis Iquique ungebrochen“, betont Karlheinz Steck vom Orga-Team der Kolping-Kicker. „Jeder Euro aus Spenden und Turniererlös fließt vollumfänglich in die Arbeit der Nachfolger von Bruder Paul“, ergänzt Orga-Mitglied Bernd Sommer. Nach wie vor hält der mittlerweile hochbetagte 95-jährige Pfarrer i.R. Anton Böckel aus Diedesfeld, ein alter Freund von Paul Oden, den Kontakt nach Südamerika. Neben Fußball vom Feinsten ist auch in diesem Jahr für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Das altbewährte Bewirtungsteam des Freundeskreises Iquique hält neben Speisen und Getränken auch ein unschlagbares Kuchenbüfett für die Besucher bereit. Erfreuliche Unterstützung erfährt das Iquique-Projekt im kommenden Jahr 2025 durch den Ökumenischen Hungermarsch, dessen Erlös ebenfalls dem Hilfswerk von Bruder Paul zugutekommt. Spender und Sponsoren für das Kinderhilfswerk in Chile können bereits im Vorfeld ihren Beitrag unter dem Spendenkonto: Kolpingsfamilie Schifferstadt Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG IBAN: DE79 5479 0000 0006 1263 59, Verwendungszweck: „Kicken für Iquique“ der Kolpingsfamilie Schifferstadt zukommen lassen.