Am ersten Adventswochenende lädt der FSV 13/23 erneut zu seinem Winter-Hüttenzauber ein, der sich bereits im vergangenen Jahr erfolgreich etablierte und viele Besucher begeistern konnte.

Auch in diesem Jahr wird das Vereinsgelände der 13er in eine festliche Winterlandschaft verwandelt, die Groß und Klein in vorweihnachtliche Stimmung versetzt. Das zweitägige Event findet am Samstag, den 30. November, von 15:00 bis 20:00 Uhr und am Sonntag, den 1. Dezember, von 13:00 bis 17:00 Uhr statt.

Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen kulinarischen Genüssen und unterhaltsamen Aktionen. Neben Glühwein, Punsch und frisch gebackenen Waffeln werden herzhafte und vegetarische Flammkuchen, Bratwurst, Currywurst und hausgemachte Kürbissuppe angeboten, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ein besonderes Highlight ist am Samstag der Besuch der Riding Santas, die von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr direkt auf der Portheide vorbeischauen.

Die festliche Atmosphäre wird durch einen Kinderchor musikalisch untermalt, während der Nikolaus vor allem die jüngsten Besucher erfreuen dürfte.

Die Auswahl kunstvoller Weihnachtskugeln mit 3D-Druck bietet einen einzigartigen Blickfang für jeden Baum. Imker Jochen Düttra wird zudem mit vielfältigen Produkten vor Ort sein und schafft ein regionales Potpourri für jeden Haushalt. Am Sonntag gibt es zusätzlich ein liebevoll gestaltetes Bastelangebot für Kinder, bei dem diese ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Eine Tombola mit spannenden Preisen rundet das Angebot ab.

Die Veranstaltung des FSV 13/23 bietet die perfekte Gelegenheit, sich in geselliger Runde auf die Adventszeit einzustimmen. Mit einem vielfältigen Programm, köstlichen Speisen und einer einladenden Atmosphäre verspricht das Event auch in diesem Jahr wieder ein Highlight der Vorweihnachtszeit zu werden.

Der FSV freut sich auf ein Wochenende voller Winterzauber.