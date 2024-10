Nicht nur im Sport: Der Oktober im Zeichen der „Rosa Schleife“

Menschen auf der ganzen Welt machen im Oktober auf das Thema Brustkrebs aufmerksam. Es gibt die „Aktion Pink Deutschland“, „Pink Ribbon Deutschland“, die Deutsche Krebsgesellschaft informiert ebenso wie die Landesgesellschaften, denn der Oktober gilt weltweit als Brustkrebsmonat, in dem Prävention, Früherkennung und Erforschung in den internationalen Fokus rücken. Die rosafarbene Schleife ist ein internationales Symbol, durch das Solidarität mit Frauen zum Ausdruck gebracht wird, die an Brustkrebs erkrankt sind oder waren.

