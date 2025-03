Twisters Tanz-Gala „Eine Reise nach New York“

Schifferstadt/Mutterstadt. Nach nunmehr drei Jahren ist es wieder soweit, die sieben Twisters Showtanzgruppen der Kolpingsfamilie Schifferstadt haben wieder eine Tanz-Gala vorbereitet, die sie am 24. Und 25. Mai. im Palatinum in Mutterstadt präsentieren werden.

Haben sie ihr Publikum beim letzten Mal auf eine Zeitreise mitgenommen, so geht es dieses Mal nach New York, die Stadt, die niemals schläft. 151 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 5 bis 66 Jahren haben sich über ein Jahr darauf vorbereitet und ein zweistündiges Programm mit abwechslungsreichen Choreografien zusammengestellt.

Schon beim Hinflug nach New York wird es an Bord viele schöne Überraschungen geben. Angefangen mit den Sicherheitshinweisen, die Vorstellung der außergewöhnlichen Piloten, die Verteilung von kleinen Süßigkeiten und das Filmprogramm an Bord – alles wird tänzerisch und kreativ in Szene gesetzt. Nach der Landung folgt die Busfahrt zum Hotel. Dort angekommen gibt es noch ein Abendessen und bei einem letzten Drink in der Bar klingt der erste Tag der Reise musikalisch aus. Bei der Stadtrundfahrt am nächsten Tag kann man viel erleben. Wilde Eichhörnchen und elegante Tauben, die mit einer Überraschung aufwarten, sowie weitere Sehenswürdigkeiten, die besichtigt werden. Da es sich um eine Twist-Dance-Reise handelt darf selbstverständlich der Broadway nicht fehlen. Nach dem Mittagessen geht es zu einer exklusiven Führung hinter die Kulissen, zu einer vergessenen Diva und ins Aufwärmstudio. Zum Abschluss einer unvergesslichen Reise gibt es dann noch eine großartige Show am Broadway.

Viele Kostüme wurden genäht, Kulissen gebaut, Bilder gemalt und viel Liebe in die Details gesteckt. Hinter dieser Gala steht erneut ein großartiges Team, welches sich darauf freut, dem Publikum magische Momente zu bereiten.

Die Twisters der Kolpingsfamilie Schifferstadt freuen sich auf alle Gäste, die diese Reise gerne miterleben möchten.

Tickets für die Gala kann man bequem über die Internetseite der Kolpingsfamilie Schifferstadt https://www.kolping-schifferstadt.de oder direkt bei Ully Wünstel unter Tel. Mobil 0176 41677250 oder per Email ully.wuenstel@web.de. (Erwachsene 18 Euro, Kinder bis einschließlich 13 Jahre 12 Euro). Die Karten können dann direkt am 6. April von 11 bis 13 Uhr im Pfarrheim Herz-Jesu abgeholt werden (nur Barzahlung möglich).