In jeder Hinsicht ein Tag der Dankbarkeit

Am 1. Dezember 2022 hat Pfarrer Stefan Mühl die Leitung der Pfarrei Heilige Edith Stein übernommen. Inzwischen fühlt er sich sehr wohl in Schifferstadt und erfreut sich großer Beliebtheit. Das zeigte sich auch in einem Dankgottesdienst am Sonntag, 6. Oktober, anlässlich seines 60. Geburtstages am 3. Oktober. Viele Pfarreimitglieder aus den drei Gemeinden und das ganze Pastoralteam sind gekommen, um gemeinsam den Gottesdienst mit ihm zu feiern.

