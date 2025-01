„Bewegende Farben“ bei Martin Eckrich

Am Samstag, 1. Februar 2025, um 19 Uhr eröffnet der Künstler Martin J. Eckrich die Ausstellung „Bewegende Farben“ in seiner Galerie in Schifferstadt, Iggelheimer Str. 54 mit der Musikgruppe „Momente“ (Reinhard Harz, Annette Ziel, Martin J. Eckrich), die auch am Sonntag, 2. Februar von 14 bis 18 Uhr, Donnerstag, 6. Februar, Freitag, 7. Februar und Samstag, 8. Februar, jeweils von 16 bis 18 Uhr und Sonntag, 9. Februar. von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 15. Februar und am Sonntag 16. Februar jeweils von 14 bis 18 Uhr und nach vorheriger Vereinbarung zu besuchen ist.

In der Ausstellung „Bewegende Farben“ sind Bilder zu sehen, die Farben der Umwelt zeigen, Sonnenuntergänge, bunte Vögel, warme Landschaften und Menschen, die sich im Licht bewegen. Die Texte und Melodien der Eigenkompositionen führen zu diesem Thema hin, sind verbindend und erklärend.

Der Kunstgarten ist bei trockener Witterungslage ebenfalls geöffnet. Martin J. Eckrich und Familie freuen sich auf alle Besucherinnen und Besucher.

Terminvorankündigungen: 1. Mai 2025, 4., 11., 18., 25. (Freitage im ) Juli 2025 sowie weitere Termine im Herbst.