Stadtpark: Gemeinsam entspannen oder gärtnern

Schifferstadt. Sechs seniorengerechte Bänke, eine Rundbank um einen der schönen, alten Bäume und zwei drehbare Paarliegen laden im zukünftigen Stadtpark zum Erholen und Entspannen ein. Aktuell werden die Sitzgelegenheiten zusammengebaut und montiert. Außerdem wurden die Standorte für die Rankgerüste ausgewählt – sie werden u.a. mit Kletterrosen bepflanzt. Drei Hochbeete aus Sandstein befinden sich im Bau. Eines davon steht den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung – hier dürfen sie die Lieblingspflanze ihres Verstorbenen als Andenken einpflanzen. Mit der Montage der Holzkreuze konnten nun auch die Arbeiten an den versetzten Grabsteinen in Zusammenarbeit mit der zuständigen Fachfirma abgeschlossen werden.

Für die Umbauarbeiten an der ehemalige Aussegnungshalle stehen Absprachen mit der Elektro- und Sanitärfirma an. Die Küche ist in Rücksprache mit einem Küchenstudio in Planung. Außerdem sollen ein Internetanschluss und Gast-WLAN innerhalb des Gebäudes zur Verfügung stehen.