SCHAPPO 2024: Kartenvorverkauf für Aufführungen der Siegerensembles gestartet

Speyer. Der Tag des offenen Denkmals® wird am 8. September 2024 in Speyer eröffnet. Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucher*innen von Deutschlands größter Kulturveranstaltung auch in Speyer ein vielfältiges Angebot. Ergänzend zum stadtweiten Kulturprogramm können sich Denkmal-Begeisterte auf eine spannende Entdeckungstour durch Speyer begeben und auf tolle Gewinne freuen.

Mit dem Denkmal-Reise(S)pass können am Sonntag, 8. September 2024 verschiedene Denkmale im Stadtgebiet angesteuert und an insgesamt sechs Stationen Stempel eingeholt werden. Folgende Denkmale nehmen an der Aktion teil: Altpörtel (Maximilianstraße 54), Gedächtniskirche (Martin-Luther-King-Weg 1), Judenhof (Kleine Pfaffengasse 22), Dom (Domplatz), Dreifaltigkeitskirche (Große Himmelgasse 4), Zelt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz auf dem Markt der Möglichkeiten (Maximilianstraße)

Die Stempelkarte ist am 8. September 2024 bei den teilnehmenden Denkmalen, am Stand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz beim Markt der Möglichkeiten (Maximilianstraße) und bereits vorab in der Tourist-Information Speyer erhältlich.

Wer den Tag auf „Denkmalreise“ in der Stadt verbracht und mindestens drei Stempel gesammelt hat, kann seinen Reise(S)pass bis 15.30 Uhr am Stand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz abgeben und erhält ein kleines Geschenk. Unter allen kleinen und großen Denkmalentdecker*innen, die mindestens sechs Stempel gesammelt und abgegeben haben, verlost die Deutsche Stiftung Denkmalschutz attraktive Preise.Die Verlosung findet um 16 Uhr auf der Bühne vor der Alten Münz statt.

Zu gewinnen gibt es einen Hauptpreis – eine Stadtführung durch Speyer mit persönlichem Gästeführer für eine Gruppe mit bis zu 20 Personen, zur Verfügung gestellt von der Tourist-Information der Stadt Speyer – sowie viele weitere tolle Preise.

Mehr Informationen und das komplette Programm zum Tag des offenen Denkmals® sind online abrufbar unter www.tag-des-offenen-denkmals.de, unter www.speyer.de/de/standort/denkmalschutz/tag-des-offenen-denkmals-2024 sowie in der offiziellen App. Auf der Seite der Stadt Speyer steht auch die Programmbroschüre zum Download zur Verfügung. Text: Stadt Speyer/Fotos: Dominik Böhm, Fotokumpel, Brigitte Golchert/Deutsche Stiftung Denkmalschutz