Sanierung Radweg L454 zwischen L532 und K14 – Rampe über A61– Baubeginn

Speyer/Schifferstadt. Der Landesbetrieb Mobilität Speyer teilt mit, dass ab Montag, den 16.09.2024 mit der Sanierung des Radweges an der L 454 zwischen der L532 und der K14, Rampe über die A61 begonnen wird. Die Sanierung des Radweges erfolgt unter Vollsperrung. Der Radverkehr wird über die Fahrbahn der L454 umgeleitet. Die Bauzeit für diesen Abschnitt beträgt ca. fünf Wochen. Der Asphaltoberbau wird erneuert, in Teilbereichen erfolgt eine Untergrundverbesserung.Des Weiteren werden Wurzelschäden beseitigt. Es handelt sich hierbei um ein Teilprojekt im Rahmen der Gesamtmaßnahme „Radwegesanierung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen“, bei der insgesamt 17 Sanierungsmaßnahmen an Radwegen im gesamten Amtsbereich des LBM Speyer durchgeführt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahmen an Bund,- Landes – und Kreisstraßen betragen ca. 2.100.000 Euro. Über weitere Einzelbaumaßnahmen wird der LBM Speyer zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Der Landesbetrieb Mobilität Speyer bittet die Verkehrsteilnehmer sowie die Anlieger für die mit der Sperrung verbundenen Behinderungen während der Bauzeit um Verständnis.