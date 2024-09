Start der Bewerbungsphase um den Förderpreis 2024 der Horizont Peter + Maria Kinscherff Stiftung für Seniorenhilfe Stiftung für Seniorenhilfe

Schifferstadt. 2023 wurde der Förderpreis in der Altenhilfe in der Metropolregion Rhein-Neckar anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Stiftung zum ersten Mal vergeben. Damals wurden ca. 17.000 € Fördergelder an die Preisträger vergeben, sechs gemeinnützige Organisationen durften sich über je 2.000 € freuen.

Auf der Preisverleihung im November 2023 kündigte der Stiftungsgründer, Unternehmer Peter Kinscherff, an, dass es auch im Jahr 2024 einen Förderpreis geben wird. Nun ist es so weit. In veränderter Form und mit einem niedrigeren Preisgeld startet die Bewerbungsphase.

Ab sofort und bis zum 31. Oktober 2024 können sich gemeinnützige Organisationen und Projekte aus der Metropolregion Rhein-Neckar bewerben, die sich in ihrem Tun für ältere Menschen einsetzen. Organisationen und Engagierte, die Themen, wie Altersarmut, mangelnde gesellschaftliche Teilhabe, Einsamkeit im Alter, etc. annehmen, haben die Chance 5 x je 1.000 € für ihr Engagement zu erhalten. Die Vergabe der Preisegelder findet im Laufe des Novembers 2024 statt. Der Förderpreis wird wieder in der Metropolregion Rhein-Neckar ausgeschrieben. Alle Infos auf der Webseite www.horizont-seniorenhilfe.de/foerderpreis2024.

Über das dort integrierte Bewerbungsformular sollte die Bewerbung erfolgen. Für Rückfragen steht die Stiftung gerne zur Verfügung.

Kontakt

Horizont Peter + Maria Kinscherff Stiftung für Seniorenhilfe Hofstückstraße 26, 67105 Schifferstadt, Tel. 06235 958367, www.horizont-seniorenhilfe.de, E-Mail info@horizont-seniorenhilfe.de Spendenkonto: HORIZONT Seniorenhilfe – DE32 6729 2200 0010 0813 78