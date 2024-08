Die Orgelmaus – Ein Gesprächskonzert für Kinder und Erwachsene

Schifferstadt. In den Kirchturm von St. Jakobus ist eine neue Kirchenmaus eingezogen. Sie sieht sich in Ihrem neuen Zuhause um und fragt sich, was das für komische Pfeifen und Röhren sind, die da so in Reih- und Glied stehen. Vielleicht findet sie ja jemanden, der sich damit auskennt und ihr das erklären kann? Sie möchten auch mal Mäuschen spielen und die Orgel und ihre Töne aus neuer Perspektive kennenlernen? Am Sonntag, dem 1.9.2024, im Rahmen des Chorfestes in der Pfarrkirche St. Jakobus, um 15.00 Uhr können Sie das. Wir laden alle Kinder und Sie ganz herzlich zu diesem unterhaltsamen Konzert ein. Mitwirkende sind: der Vorchor der Jungen Kantorei, Eva Oberling (als Sprecherin), Georg Treuheit (an der Vleugelsorgel). Der Eintritt ist frei – wir bitten um eine Spende für die Orgelrenovierung.