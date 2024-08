Schifferstadt. Am Sonntag, dem 1. September, findet das Chorfest in St. Jakobus Schifferstadt statt, zu dem alle herzlich eingeladen sind! Das Fest beginnt nach dem Gottesdienst, der in diesem Jahr besonders von der Filipino Catholic Community gestaltet wird, und dauert bis 17:00 Uhr. Der Jakobuschor und die Junge Kantorei bieten im und um das Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstraße, eine Vielzahl von Köstlichkeiten an. Es gibt Grillspezialitäten, einen leckeren Saumagenburger, verschiedene Salate, Crêpes und in diesem Jahr besonders die kulinarischen Spezialitäten unserer philippinischen Gemeinschaft. Auch ein reichhaltiges Kuchenbuffet mit süßen Leckereien steht zur Auswahl. Um 13:00 Uhr wird der Schifferstadter Männerchor auftreten. Nach dem großartigen Auftritt im letzten Jahr ist dies erneut ein musikalisches Highlight, das man nicht verpassen sollte.

Am Nachmittag gibt es für die kleinen Gäste ein besonderes Programm: „Die Orgelmaus“ – ein unterhaltsames Gesprächskonzert über die Orgel und ihre Funktionen. Das Konzert beginnt um 15:00 Uhr und wird vom Vorchor der Jungen Kantorei, Eva Oberling (Sprecherin) und Georg Treuheit (an der Vleugelsorgel) gestaltet. Es wird ein schöner und entspannter Mittag und Nachmittag in fröhlicher Gesellschaft erwartet. Alle sind herzlich willkommen!