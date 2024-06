Der Rhein-Pfalz-Kreis zu Gast in Schifferstadt

Schifferstadt. „Feuerwehrfeste sind für die Schifferstadter Feuerwehr jedes Jahr aufs Neue etwas Besonderes. Sie geben uns die Gelegenheit den Bürgern die Arbeit der Feuerwehr näher zu bringen und über potentielle Gefahrenquellen aufzuklären. Der Austausch auf den Festen, aber vor allem die leuchtenden Kinderaugen – beim Anblick der Fahrzeuge oder wenn Sie sich selbst wie Feuerwehrleute kleiden dürfen – erfreuen uns immer wieder“, leitet Pressesprecher Jan Slotman ein.

„Wir freuen uns, dass sich Veranstaltungen der Feuerwehr wie das Glühweinfest oder der Tag der offenen Tür, immer größerer Beliebtheit erfreuen. Umso größer ist die Freude, dass wir in diesem Jahr den Brand- und Katastrophenschutz des Rhein-Pfalz-Kreises mit der Ausrichtung des Kreisfeuerwehrtags unterstützen können“, berichtet Wehrleiter Jörg Strubel.

Die Veranstaltung wird, anders als der reguläre Tag der offenen Tür, nicht im Gerätehaus im Amselweg stattfinden. Die Feuerwehr wird auf die Waldfesthalle inklusive des Vorplatzes ausweichen. Der Platzbedarf für den Kreisfeuerwehrtag ist enorm. An beiden Tagen wird neben der Waldfesthalle auch der Parkplatz für den Verkehr gesperrt sein.

Im Fokus des Kreisfeuerwehrtages wird nicht die Feuerwehr Schifferstadt stehen. „Wir wollen den Bürgern, neben der Feuerwehr, das wertvolle Ehrenamt im Katastrophenschutz praxisnah zeigen und freuen uns, dass auch die Polizei, das THW und der Rettungsdienst anwesend sein werden“ so Strubel.

Public Viewing und umfangreiches Programm

Nach der offiziellen Eröffnung, durch den Vertreter des Rhein-Pfalz-Kreise, finden am Vormittag des 29.06.2024 – auf dem Parkplatz des Waldfestgeländes – die Wettkämpfe der Kreisjugendfeuerwehren statt. Insgesamt werden rund 200 Jugendliche auf einem Parcours in Teams gegeneinander antreten. Jörg Strubel berichtet stolz, dass die Jugendfeuerwehr für die Wettkämpfe derart motiviert ist, dass sie sogar ihre Übungszeiten verlängert hat. Nach der Siegerehrung am späten Nachmittag, startet das Abendprogramm.

Es wird ein Public Viewing beim Kreisfeuerwehrtag geben. Auf einer Großleinwand wird das Achtelfinale der Deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark um 21 Uhr übertragen. Zuvor wird die Partyband Hossa die Waldfesthalle zum Beben bringen und den Besuchern mit Coversongs einheizen. Auch nach dem Spiel werden die Musiker noch einmal auftreten. Selbstverständlich darf hierbei die Cocktailbar nicht fehlen. Mit neuen Kreationen und altbewährten Klassikern ist das Bar-Team den ganzen Abend für die Gäste da. Neben Getränken wird es über den ganzen Samstag hinweg etwas Leckeres zum Essen geben. Die Küchen-Crew hat regionale Spezialitäten und die bekannten Dauerbrenner im Angebot.

Der Sonntag startet ab 10 Uhr standesgemäß mit einem Weißwurstfrühstück. Ebenfalls um 10 Uhr öffnet die große Fahrzeugausstellung. Neben aktuellen Fahrzeugen mit den neusten Techniken werden auch gut erhaltene historische Feuerwehrfahrzeuge ihren Weg zur Ausstellung finden. Die Schnelleinsatzgruppen, Teile des Gefahrstoffzuges und mehrere Sonderfahrzeuge des Rhein-Pfalz-Kreises werden die Ausstellung ergänzen. Für Kinder und Jugendliche hat sich die Schifferstadter Jugendfeuerwehr etwas besonders einfallen lassen. Der Feuerwehr-Nachwuchs bereitet verschiedene Stationen vor. Im Entenkatapult, einem Wasserlabyrinth oder beim Schlauchkegeln können die kleinsten Ihr Können unter Beweis stellen. Abgerundet wird der Sonntag eine Schauvorführungen der Jugendfeuerwehr Limburgerhof sowie einer Überraschungsvorführung der Feuerwehr Mutterstadt.