Von allen Seiten strömte es am vergangenen Samstagmittag in Richtung Kindertagesstätte St. Jakobus in die Bleichstraße. Denn dort fand auf dem Außengelände das diesjährige Sommerfest der Einrichtung statt.

Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Mittwoch, 12. Juni 2024.