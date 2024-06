Störungen im Bahnverkehr wegen Kabelklau – Betroffen auch die Strecke Ludwigshafen – Schifferstadt

Nach umfangreichen Kabeldiebstählen und damit verbundenen Zerstörungen der Eisenbahntechnik ist die Leit- und Sicherungstechnik entlang der Bahnstrecke Ludwigshafen – Schifferstadt derzeit unbrauchbar. Das hat der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd mitgeteilt. Die Reparaturarbeiten sind demnach bereits angelaufen. Ein Zugverkehr ist allerdings nur in eingeschränktem Umfang möglich, voraussichtlich wird dieser Zustand bis zur Wochenmitte andauern. Ersatzweise fahren zwischen Germersheim und Mannheim S-Bahnen, zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt sowie Schifferstadt und Neustadt an der Weinstraße verkehren Busse, parallel dazu fahren einzelne S-Bahnen zwischen Neustadt und Schifferstadt. Im Fernverkehr fahren die Züge mit Ziel Paris bis auf Weiteres über Strasbourg und halten nicht in Kaiserslautern und Saarbrücken. Viele ICE/IC-Züge von und nach Saarbrücken fallen aus. Insgesamt muss nach Auskunft des Zweckverbands mit überfüllten Zügen und Verspätungen gerechnet werden muss. Es wird empfohlen, für aktuelle Auskünfte die Smartphone-App „DB Navigator“ zu nutzen beziehungsweise sich über die Online-Auskunft zu informieren.