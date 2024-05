Stadtpark: Name für Veranstaltungsgebäude gesucht

Der Stadtpark nimmt Form an: Gerade wird die Calisthenics-Anlage eingebaut. Das Gerät zum Training mit dem eigenen Körpergewicht ist auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Außerdem werden die letzten Grabsteine im Boden verankert und bald können die Bodenfundamente mit Substrat abgedeckt werden. Die Wegeflächen sind komplett vorbereitet, die Schottertragschicht ist eingebaut, sodass demnächst die Pflasterarbeiten in den Empfangsbereichen an der Mannheim Straße und der Friedhofstraße beginnen.

Apfelbäume, Wildrosen und verschiedene Salbei-Arten – bei der Auswahl der Pflanzen legen die Verantwortlichen ein besonderes Augenmerk auf Biodiversität.

Die angedachten Pflanzen sind bewusst vielseitig und teilweise sogar essbar. Zeitnah wird die Bestellung aufgegeben, sodass im Herbst die ersten Gärtnerarbeiten erfolgen können. Im Frühjahr 2025 werden die Pflanzungen dann noch ergänzt.

Und jetzt sind Sie gefragt: Die ehemalige Aussegnungshalle, die für künftige Veranstaltungen barrierefrei saniert werden soll, braucht einen neuen Namen. Unter https://www.umfrageonline.com/c/pe9q7ped sowie über eine Abstimmungs-Box im Rathaus-Foyer können Sie bis Montag, 24. Juni Ihre Stimme für einen oder mehrere der fünf Namensvorschläge abgeben.