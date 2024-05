Bestätigt: Anfang übernimmt beim FCK

Was sich angedeutet hatte, ist nun vom Verein bestätigt. Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen neuen Trainer gefunden.

Von Tagblatt-Reporter Tommy Rhein

Kaiserslautern. Der Nachfolger für Friedhelm Funkel ist gefunden – nun auch ganz offiziell. Was seit Sonntag von verschiedenen Medien berichtet wurde, hat der 1. FC Kaiserslautern nun auch selbst bestätigt. Die Geschäftsführung und der Beirat des Traditionsvereins aus der Pfalz haben sich auf eine Verpflichtung von Markus Anfang verständigt. Der 49-Jährige war seit seiner Entlassung bei Dynamo Dresden zuletzt ohne Anstellung. Der FCK wird Anfangs sechste Station als Trainer im Profifußball sein.

Im Umfeld und vor allem bei den Fans herrschte dieser Tage eher Zurückhaltung als Euphorie in Verbindung mit dem nun bestätigten neuen Trainer. Schließlich hatte Markus Anfang in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils den Aufstieg aus der Dritten Liga mit Dresden verpasst. Im Gedächtnis ist vielen aber noch der Impfpass-Skandal aus Anfangs Zeit bei Werder Bremen. Während der Pandemie legte er dort einen gefälschten Impfpass vor, wurde daraufhin entlassen und für einige Zeit vom Verband gesperrt. Eine Delle in der Trainer-Laufbahn, die zuvor eigentlich vor allem positive Schlagzeilen schrieb. Markus Anfang startete als Coach von Holstein Kiel durch, führte die Störche in seiner ersten Saison direkt zum Aufstieg in die Zweite Liga und dann 2018 bis in die Relegation zur Bundesliga, die Kiel dann aber gegen Wolfsburg verlor. Anfang zog weiter zum 1. FC Köln, wo er im Aufstiegsrennen als Tabellenführer nach einer kleinen Niederlagenserie entlassen wurde. Es folgte 2020/21 eine Spielzeit bei Darmstadt 98, die er in der Zweiten Liga auf Rang sieben führte.

Nun soll er also den FCK nach oben führen. “Markus Anfang erfüllt das Profil, das wir gesucht haben: Er hat sowohl im Nachwuchs- als auch im Herrenbereich in verschiedenen Ligen sehr viel Erfahrung gesammelt, die ihm bei seiner Aufgabe hier beim FCK sicher sehr helfen werden”, erklärt Geschäftsführer Thomas Hengen. “Außerdem haben wir ihn ihm einen Trainer gefunden, der den FCK-Weg mitgehen will und gleichzeitig sehr genaue Vorstellungen vom proaktiven Spielstil hat, sodass wir uns auf eine konstruktive und für unseren Verein hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit freuen.” Markus Anfang bringt zudem Stallgeruch mit, war von 2002 bis 2004 selbst als Spieler bei den Roten Teufeln aktiv. “Durch meine Lautrer Vergangenheit weiß ich natürlich ganz genau, welche Bedeutung der FCK nicht nur in der Region, sondern in ganz Fußball-Deutschland hat”, sagt der neue FCK-Coach. Außerdem habe er “von Anfang an das gegenseitige Vertrauen gespürt” und sich so sehr schnell für die Aufgabe bei den Roten Teufeln begeistern können.

Seine offizielle Vorstellung beim FCK soll im Rahmen des Trainingsauftakts erfolgen. Nicht unwahrscheinlich, dass bis dahin noch weitere wichtige Personalentscheidungen folgen werden. Seit dem Pokalfinale in Berlin konnten die Roten Teufel mit der Vertragsverlängerung von Torwart Julian Krahl und dem ersten Profivertrag für Talent Mika Haas bereits zwei Personalien verkünden. Weitere dürften zeitnah folgen.