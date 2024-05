Jazz im Club Ebene Eins mit der Insomnia Brass Band

Lucks, Schlichting und Marien sind die Miniatur-Ausgabe einer Brass Band: Ihre kompakte Größe transzendieren sie mit einem rauen, überschäumenden Sound, den man von einem viel größeren Ensemble erwarten würde.

Sie jonglieren mit wechselnden Rollen zwischen Rhythmus und Melodie und durchqueren so eine betörende Landschaft aus Free Jazz, Funk, Punkrock und New Orleans Street Jazz. Gemeinsam öffnen sie ihre eigenen Stücke in alle Richtungen, angetrieben von einer Mischung aus improvisatorischem Schwung und bestens verzahnten Grooves. Seit 2017 ist die Insomnia Brass Band mit zahlreichen Konzerten in Jazzclubs und auf Festivals unterwegs, hat mehrere Stipendien des Musikfonds und Berliner Senats erhalten und zwei CDs bei Tiger Moon Records veröffentlicht. 2023 wurde das Trio mit dem Deutschen Jazzpreis als „Band des Jahres“ ausgezeichnet.

Die Insomnia Brass Band spielt am 01.06. um 19 Uhr im Club Ebene Eins, Burgstraße 23 in Schifferstadt. Karten können unter 06235 /920399 oder per Mail an CEEins@web.de reserviert werden.