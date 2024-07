Speyer/Schifferstadt. Am 1. Oktober 2019 trat Martin Zimmer in die Geschäftsführung der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt gGmbH ein. Ab dem 1. Januar 2020 übernahm er die alleinige Geschäftsführung, die am 30. September 2024 geendet hätte.

Schwierige Zeiten liegen hinter uns, die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen von März 2020 bis April 2023 verlangte von allen Beteiligten, von Geschäftsleitung und Beschäftigten tägliche, oft übermenschliche Höchstleistungen. Dass der sich so erklärende Ausnahmezustand gemeistert wurde und die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt in den vergangenen fünf Jahren trotz des akuten Fachkräftemangels im gesamten Gesundheits- und Sozialbereich gar ihr Leistungsangebot zum Wohle von Menschen mit Behinderung und ihrer Angehörigen ausbauen konnte, verdanken wir einer umsichtigen und zielorientierten Geschäftsleitung mit hoher Fach- und Sozialkompetenz, unterstützt von ebensolchen engagierten Leitungskräften und Beschäftigungsteams.

Dem unermüdlichen Engagement von Martin Zimmer verdanken wir die großzügige Unterstützung von „Aktion Mensch“. Mit ihrer Hilfe wurde die Hausfrühförderung erweitert. Mit den neu geschaffenen Bereichen „Integrationshilfe für Kita und Schule“ sowie den „Familien unterstützenden Dienst“ unterstützt die Lebenshilfe Speyer- Schifferstadt heute Eltern und Familien mit einem kognitiv beeinträchtigten Kind von Anfang an. Die Grundlage dazu erklärt auch das vom Geschäftsführer initiierte umfangreiche Bildungsangebot der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt, das Mitarbeitenden aller Fachbereiche zugutekommt. Umgesetzt wurde von Martin Zimmer der im Jahr 2019 gemeinsam von Vorstand und Geschäftsleitung beschlossene Beitritt zur Tarifpartnerschaft des Öffentlichen Dienstes (TVöD). Wenige Beispiele von vielen, weshalb Vorstand und Gesellschaftervertretung des Vereins Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt e. V. die Leitung der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt gGmbH auch in Zukunft Martin Zimmer anvertrauen.

Wir freuen uns über die Zusage von Martin Zimmer, gemeinsam mit ihm die Zukunft zum Wohle der uns anvertrauten Menschen mit Behinderung zu gestalten.