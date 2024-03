Rückgang im Neukreditgeschäft, deutliches Wachstum bei den Kundeneinlagen

Unter schwierigen Rahmenbedingungen konnte die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz im Geschäftsjahr 2023 ein wirtschaftlich zufriedenstellendes, in Teilaspekten gutes Ergebnis erzielen. Rückgängen bei der Neukreditvergabe und bei den Immobilienvermittlungen standen dabei ein deutliches Wachstum der Kundeneinlagen und eine positive Entwicklung im Provisions- und Wertpapiergeschäft gegenüber. Mit dem VR Premium Fonds – Securitas / Anleihen und bankeigenen Inhaberschuldverschreibungen hat die Vereinigte VR Bank zudem zwei neue Anlageprodukte auf den Markt gebracht. In ihrem Jubiläumsjahr 2024 geht die Bank mit einem umfassenden Strategieprozess ihre zukünftige Ausrichtung aktiv an und hat in diesem Zusammenhang auch den neuen Bankslogan „zusammen. möglich machen.“ entwickelt.

