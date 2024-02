Glitzer und Glamour im Zentrum

Abba-mania satt. So lautete die elfte und letzte der närrischen Verordnungen beim Rathaussturm am Elften im Elften des vergangenen Jahres. Bei der Straßenfastnacht gestern musste die städtische Regierung unter Beweis stellen, wie ernst ihr die närrische Vorgabe des regierenden Prinzen Timo I. war. Eine Hoheit mit Sound im Blauen Blut zufriedenzustellen ist nicht leicht – aber auch nicht unmöglich, wie sich zeigte.

Kommando Glitzer und Glimmer waren Bürgermeisterin Ilona Volk, ihren Beigeordneten Hans Schwind und Patrick Poss sowie dem Gefolge bestehend aus Mitgliedern des Stadtrats Befehl. Es blinkte und blitzte an allen Ecken und Enden, Lockenperücken türmten sich auf sonst eher geringer bestückter Haarpracht, große Sonnenbrillen verdeckten die kurze Nacht nach der Milieusitzung der Karneval- und Tanzsportgesellschaft Schlotte am Abend zuvor.

Der Trend des Jahres war gleichzeitig Botschaft: Regenbogenflaggen und Peace-Zeichen. Schifferstadt erstrahlte im Zeichen des kunterbunten Miteinanders – ein schönes Zeichen in einer gerade nicht so schönen Welt. Punkt 14.11 Uhr zogen die Abba-Jünger vom Rathaus aus zum Schillerplatz und dort mitten hinein ins Geschehen. Längst hatte sich die Feierfläche zwischen dem Kreisel an der Waldseer Straße und der Bahnhofstraße gefüllt, im Besonderen mit Faschingsfreunden aus der Umgebung. Die hatten sich rechtzeitig auf den Weg gemacht, um die fünf vorgegebenen Stunden der Freiluftparty voll auskosten zu können. Eine abwechslungsreiche Kostümparade ergab sich automatisch, ebenso wie eine großzügige Discoparty zu Stimmungskrachern aus der Konserve. Ordnungsamt und Polizei behielten das Geschehen im Auge und sorgten dafür, dass das verabschiedete Sicherheitskonzept zur Straßenfastnacht eingehalten wurde.

Ein ausführlicher Bericht mit einem bunten Bilderbogen erscheint in der Dienstagsausgabe, 13. Februar 204.