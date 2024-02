Kostenfreie Vortragsreihe: Gut versorgt mit Medikamenten

Schifferstadt. Gesundheit ist ein hohes Gut. Um diese im Alter zu erhalten oder zu verbessern, sind viele auf Medikamente angewiesen. Oft werden mehrere Arzneien aufeinander abgestimmt eingenommen und Medikamentenpläne können Fragen aufwerfen, genauso wie das Thema Medikamentenknappheit. Rat dazu geben unter anderem Apotheken. Die Senioren-Residenz Sankt Johannes in Schifferstadt lädt deshalb zu einem kostenfreien Info-Abend zum Thema „Gesund und gut versorgt: Apotheken-Ratgeber zur Medikamentenversorgung“ zusammen mit der Apotheke am Schillerplatz ein. Der Info-Abend findet am Donnerstag, 8. Februar 2024, ab 18.30 Uhr im Restaurant der Senioren-Residenz Sankt Johannes (Hans-Purrmann-Str. 31, 67105 Schifferstadt) statt. Nach dem Vortrag stehen die Fachpersonen gerne für Rückfragen zur Verfügung, für Snacks und Getränke ist gesorgt. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe „Wissen mit INCURA“, die die Senioren-Residenz Sankt Johannes alle zwei Wochen zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern aus der Region anbietet.

Kontakt: Senioren-Residenz Schifferstadt GmbH Sankt Johannes, Einrichtungsleiterin Sarina Klaus-Zoder, Telefon 06235 – 4930-0, info@stjohannes.incura.de