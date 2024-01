Von Herzen schenken, von Herzen beschenkt

„Wir freuen uns alle, dass wir nach drei Jahren, in denen die Geschenke nur abgegeben werden durften, uns nun wieder in diesem Rahmen persönlich sehen.“ Mit diesen Worten begrüßte die Leiterin des Wohnhauses Schifferstadt, Marion Funk, Pfarrer Stefan Mühl und Stefanie Pruschina von der Pfarrei Hl. Edit Stein, Schifferstadt. Denn wieder hatten die Frauen der KFD unter der Leitung von Frau Pruschina im Advent in der Pfarrei Wunschzettel angeboten.