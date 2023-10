Die Macht des Grundwassers

Baustelle droht einzustürzen. Die Meldung, die die Öffentlichkeit am Samstagvormittag im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der entstehenden Bahnunterführung in der Iggelheimer Straße erreichte, klang beunruhigend. Die Feuerwehr Schifferstadt nahm die Sache in die Hand. Dafür wurde Wasser benötigt, viel Wasser. Genauer gesagt: eine Million Liter. Was war passiert?

Alle Hintergründe über den Einsatz lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 30. Oktober 2023.