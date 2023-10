Bundespolizei sucht Geschädigten nach Bedrohung mit Messer in der S-Bahn Richtung Schifferstadt

Ludwigshafen/Schifferstadt (ots) Am Abend des 14. Oktober 2023 bedrohte ein 44-jähriger Mann den noch unbekannten Geschädigten in der S3 von Ludwigshafen-Mitte nach Schifferstadt mit einem Messer. Nach Aussage der Zeugen verließ der unbekannte Geschädigte daraufhin den Zug. Am Samstagabend befand sich der unbekannte Geschädigte in der S-Bahn Richtung Schifferstadt. Gegen 19.25 Uhr habe der Mann, nach Aussage der Zeugen, die Tür zur Toilette geöffnet – ohne zu wissen, dass der 44-jährige Beschuldigte sich auf der Toilette befand. Aufgrund des Vorfalls kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 44-jährige Nigerianer zog daraufhin ein Messer und bedrohte den unbekannten Mann. Der Unbekannte flüchtete in einen anderen Teil des Zuges. Der Beschuldigte verfolgte den Mann und drohte diesem, ihn zu töten. Der unbekannte Geschädigte verließ daraufhin an einer noch unbekannten Haltestelle den Zug. Der unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich unter der kostenlosen Servicenummer der Bundespolizei 0800/6888 000, bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631/34073 – 0 oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle: Bundespolizei Kaiserslautern