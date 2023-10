Eröffnung des Edeka-Supermarktes in Mutterstadt verzögert sich erneut

Mutterstadt. Die Eröffnung des Edeka Stiegler E-Centers in der ehemaligen REAL-Markthalle in Mutterstadt verschiebt sich erneut. Ursprünglich war eine Eröffnung noch vor Weihnachten geplant. Doch zu groß sei die Liste der noch zu erledigenden Arbeiten, so Sven Stiegler bei einem Vor-Ort-Termin am vergangenen Donnerstag. Frustriert über die erneute Verschiebung zeigte sich der Unternehmer. Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie die Kühlung funktionieren nicht. Beim Brandschutz muss auch nachgebessert werden. Es ist schlichtweg noch ein Rohbau.Grund für die Verzögerung sind große Probleme bei der Materialbeschaffung der ausführenden Bauunternehmen. Es ist auch noch nicht sicher, ob dieses Jahr überhaupt noch die Flächen übergeben werden können. Es müssen jetzt neue Zeitpläne erarbeitet werden, für eine Markteröffnung nimmt man jetzt das erste Halbjahr 2024 in den Blick. Für Sven Stiegler ist das alles bitter. Gerne hätten er und sein Bruder das Weihnachtsgeschäft mitgenommen und die Bevölkerung in Mutterstadt und auch Schifferstadt wartet sehnsüchtig auf die Eröffnung des E-Centers. Der Markt wird 5500 Quadratmeter groß sein. Es ist der neunte Markt der Brüder Benjamin und Sven Stiegler.