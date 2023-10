…und dann kam Parkinson – Umgang mit der neuen Situation aus Sicht von Betroffenen und Angehörigen

Schifferstadt. Immer wenn die Diagnose einer chronischen Erkrankung gestellt wird, bricht über allen Beteiligten eine riesengroße Welle zusammen, die allzu oft auch den Boden unter den Füßen wegreißt. Und während sich alle besorgt um den Patienten kümmern, bleiben die Angehörigen oft genug auf der Strecke oder enden in blindem Aktionismus. Die Parkinson-Selbsthilfe Schifferstadt lädt in Kooperation mit dem Pflegestützpunkt, Parkinsonbetroffene, Angehörige und Interessierte zu ihrem Gruppentreffen am Donnerstag, den 12.10.23, ein. Bei unserem Treffen wollen wir diesmal die Situation der Angehörigen in den Mittelpunkt stellen. Denn egal, ob Sie Ehe- oder Lebenspartner, Tochter oder Sohn, Vater oder Mutter eines an Parkinson erkrankten Menschen sind, teilen Sie die Sorgen, Nöte und Gefühle der Betroffenen und die Erkrankung betrifft nicht nur die Patienten, sondern deren gesamtes Umfeld. Wir wollen im Austausch die Situation der Angehörigen beleuchten und Tipps zum gemeinsamen konstruktiven Umgang mit der Situation austauschen. So freuen wir uns, alle Interessierten, Angehörige und Betroffene, an diesem Nachmittag begrüßen zu dürfen.

Ansprechpartner für Rückfragen sind über das Parkinsontelefon: 0160-99551101 oder den Pflegestützpunkt Schifferstadt: 06235-4587565, erreichbar.