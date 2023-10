Nitrat im Brunnenwasser

Die Brunnenwasseruntersuchungen vom VSR-Gewässerschutz ergaben in Schifferstadt hohe Nitratbelastungen. 33 Gartenbesitzer hatten im August ihr Brunnenwasser am Labormobil abgegeben, um Gesundheitsrisiken bei der Nutzung des Wassers auszuschließen. In 10 der privat genutzten Brunnen stellte die gemeinnützige Organisation eine Überschreitung der Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter (mg/l) Nitrat fest.

