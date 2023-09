Speyer. Vom 29. September 2023 bis 26. Oktober 2023 zeigt die VR-Bank Speyer in der Bahnhofstraße während der regulären Öffnungszeiten eine Werkschau aktueller Arbeiten aus dem Atelier Molemol. Die Ausstellung umfasst neben zum Teil großformatigen Gemälden erstmals auch Druckgrafik.

Farbstarke abstrakte Acrylmalereien werden neben Architekturdarstellungen und kleinformatigen Kaltnadelradierungen zu sehen sein. Märchenhafte Landschaften entführen in bunte Fantasiewelten, Strandszenen vermitteln Urlaubsgefühle, üppig blühende Sonnenblumen konservieren den Sommer auf der Leinwand und wagemutige Paddler kämpfen sich mit ihrem Boot durch schäumendes Wildwasser. Die Schau vermittelt einen lebendigen Einblick in die vielschichtige Themen- und Interessenswelt von Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung.

Im März 2015 wurde das Förderatelier Molemol in der Speyerer Herdstraße 1 eröffnet. In den Räumen der ehemaligen Lebenshilfe- Geschäftsstelle entstand ein kreatives Arbeitsumfeld für bis zu zehn besonders künstlerisch begabten Erwachsenen mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen.

Die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt reagierte damit auf den ausdrücklichen Wunsch ihrer betreuten Kunstbegeisterten, die sich seit 2007 an regelmäßig stattfindenden Gestaltungsangeboten in den Bereichen Malerei, Installation, Zeichnung und Keramik ausprobieren konnten. Das Atelier Molemol bietet seinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer neben der gezielten individuellen Förderung in zwei kleinen Teams die Auseinandersetzung mit kunstgeschichtlichen Themen in einfacher Sprache, Ausstellungsbesuche und die Möglichkeit, sich an inklusiven Kunstprojekten und Wettbewerben zu beteiligen. Dr. Karin Bury, Malerin und Kunsthistorikerin aus Schifferstadt, begleitet gemeinsam mit ihrem Ehemann, Dr. Hubert Glomb, die Atelierkünstler*innen.

2022 wurde Molemol mit dem Kulturförderpreis der Sparkasse Vorderpfalz ausgezeichnet. 2023 folgte der Mackpreis für Kunst. Die Ausstellung in der VR-Bank steht im Zusammenhang mit der Mackpreisverleihung, die im Rahmen einer Feierstunde mit geladenen Gästen am 3. Oktober 2023 im Römerberger Zehnthaus stattfinden wird.