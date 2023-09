Trauern Sie nicht allein! Hospizdienst bietet neue Trauergruppe an

Schifferstadt. Der ambulante Hospizdienst „Südlicher Rhein-Pfalz-Kreis“ wird im Oktober wieder eine Trauergruppe anbieten. Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die durch den Verlust eines ihnen nahestehenden Menschen in der Familie oder im Freundeskreis belastet sind.

In der Trauergruppe können die Hinterbliebenen ihre Betroffenheit aussprechen. Durch den Kontakt zu anderen Menschen in ähnlichen Situationen wird es ihnen möglich, sich so angenommen zu fühlen und mit dem Verlust umgehen zu lernen. Dadurch kann Unterstützung und Zuversicht erfahren und Isolation überwunden werden, um eine Idee vom Weiterleben mit der Trauer zu entwickeln.

Die Trauergruppe beginnt am 10. Oktober 2023 um 19 Uhr mit einem Überblick über die Gruppenabende und dem Kennenlernen der Anwesenden. Der zweite Abend dient dem Austausch und Gespräch miteinander, an dessen Ende sich die Interessierten für eine verbindliche Teilnahme entscheiden können. Im weiteren Verlauf sollen in 2-wöchigem Turnus folgende Themenbereiche angesprochen werden: Umgang mit Gefühlen, Veränderungen, Ressourcen, Mit der Trauer weiterleben – den Alltag bestehen. Die Gruppe wird von Jutta Plasberg, zertifizierte Trauerbegleiterin, und weiteren ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen geleitet.

Hinterbliebene, die an der Trauergruppe teilnehmen möchten oder mehr Information benötigen, melden sich bitte im ambulanten Hospizdienst Tel.: 06235 457823. Anmeldungen sind auch unter begleitung@hospiz-schifferstadt.de möglich. Veranstaltungsort: Ökumenische Sozialstation Schifferstadt, Kirchenstraße 16