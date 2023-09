Kostenlose Mitmach-Aktion zum Internationalen Tag des Friedens – Holzfriedenstauben für das Stadtgebiet bemalen

Schifferstadt. Frieden ist für viele Menschen eine Herzensangelegenheit, über die oft nachgedacht wird und manchmal auch alle Gedanken beherrscht. Mit einer Mitmach-Aktion der Stadtverwaltung sind alle eingeladen, sich gegenseitig über den Frieden auszutauschen und die eigenen Befürchtungen und Ängste mit der Gemeinschaft zu teilen.

In der Zeit vom 18. bis 22. September kann pro Person eine Holzfriedenstaube mit einem Gartenstecker kostenlos zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus abgeholt werden – so lange der Vorrat reicht. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, diese mit Acryl- oder Dispersionsfarbe zu bemalen und im November im Außenbereich des eigenen Grundstücks aufzustellen. Sie sollen die Sorge um den Frieden ausdrücken und durch die Farb- und Gestaltungsvielfalt Hoffnung schenken. Frieden ist ein menschliches Grundbedürfnis, welches insbesondere seit Ausbruch des Ukraine-Krieges vor rund 18 Monate alle sehr beschäftigt. Das sichtbar Machen des Friedenswunsches im gesamten Stadtgebiet stärkt die städtische Gemeinschaft und macht Mut. Bitte schicken Sie ein Bild der bemalten und aufgestellten Taube bis Ende November an stadtmarketing@schifferstadt.de, damit auf der städtischen Website eine große Bildergalerie gezeigt werden kann. Falls keine Aufstellungsmöglichkeit im eigenen Außenbereich vorhanden ist, kann die bemalte Taube auch wieder im Rathaus abgegeben werden.

Das Stadtmarketing Team wird sich um die Aufstellung kümmern. Am Obst- und Gemüsetag gibt es eine weitere Gelegenheit an der Mitmach-Aktion teilzunehmen. Die Tauben wurden von dem ökumenischen Gemeinschaftswerk Pfalz, Betriebsstätte Schifferstadt hergestellt, finanziell hat das Projekt die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt unterstützt.