Wer wählt, entscheidt mit!

Unter dem Leitwort „Kirche mit dir“ sind am 7. und 8. Oktober etwa 410 000 katholische Christinnen und Christen des Bistums Speyer aufgerufen, für die nächsten vier Jahre neue Pfarrgremien (Pfarreirat, Verwaltungsrat, und Gemeindeausschuss) zu wählen. Insgesamt sind in den 70 Pfarreien fast 3200 Plätze in den Gremien zu besetzen.

