Im Rahmen der Pfälzischen Musiktage für geistliche Musik in Schifferstadt, findet am Sonntag, dem 24.9.23, um 18.00 Uhr, in der Pfarrkirche St. Jakobus in der Kirchenstraße Schifferstadt, ein Konzert in einer ungewohnt hervorragenden Kombination statt. Horn und die Orgel, diese Instrumente sind eine exquisite Kammermusikbesetzung, die erst im 20. Jahrhundert an Beachtung gewann und die Zuhörer seither erfreut.

Auf dem Programm stehen unter anderem Bearbeitungen von A. Vivaldi (aus den „Vier-Jahreszeiten“) und von P. Mascagni (aus der „Cavalleria Rusticana“ das „Intermezzo“). Weiterhin werden zu hören sein: Orgelwerke aus der Romantik und ein solistisches Stück für das Horn in F. Die Mitwirkenden sind Johannes Busemann- Horn und Dekanatskantor Georg Treuheit an der Vleugelsorgel. Der 1994 in München geborene J. Busemann spielt und studiert Horn schon seit jüngster Kindheit, auch an der Hochschule Mannheim. Regelmäßig spielt er in bekannten Profiorchestern wie zum Beispiel im Kurpfälzische Kammerorchester und in der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Auch pädagogisch ist Johannes seit 2017 in der Musikschule Freinsheim tätig. Georg Treuheit kennt schon viele Jahre die, mit besonderer Klangvielfalt ausgestattete, Vleugelsorgel und vermag ihr gekonnt die schönsten Töne zu entlocken. Der Eintritt beträgt 10 Euro/ 8 Euro ermäßigt.