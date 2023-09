Britta und Chako Habekost lesen aus „Elwenfels“

Am Samstag, den 7. Oktober 2023, findet im KGS-Vereinshaus in Schifferstadt, Am Waldfestplatz 11, eine spannende und unterhaltsame Buchlesung mit Britta und Chako Habekost statt. Die beiden Autoren stellen ihren 5. Elwenfels-Krimi vor. Sie lesen mit verteilten Rollen und lassen die Personen ihres Buches lebendig werden.

Wer die früheren Elwenfels-Krimis kennt, möchte wissen, wie es in dem geheimnisvollen Dorf im Pfälzer Wald weitergeht. Die kurze Inhaltsbeschreibung macht neugierig:

Schauspieler, Ganoven und ein Mord! In Elwenfels finden Dreharbeiten statt – ein richtiger Gangsterfilm! Da wird an der Weinstraße ein Toter entdeckt. Der Privatermittler Carlos erkennt das Opfer sofort und fürchtet um sein Leben! Denn der Tote ist einer der Handlanger des Kulekov-Klans. Die berüchtigte Bande aus Hamburg trachtet Carlos nach dem Leben und hat ihn nun offenbar ausfindig gemacht. Doch in der unübersichtlichen Lage zwischen Filmset und Dorfleben kommt es zu einigen ebenso lustigen wie dramatischen Verwechslungen zwischen echten und Film-Gangstern. Die Elwenfelser müssen ihre ganze Kreativität aufbringen, um der Lage Herr zu werden. Karten gibt es bei Wilfried Külbs, Tel. 06235/4329. Der Eintrittspreis beträgt 18 € pro Person. Die Plätze sind nummeriert. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Von 18.30 Uhr bis 20 Uhr gibt es ein kleines Speisenangebot, das bei Kartenbestellung mitbestellt werden kann. Beginn der Lesung ist um 20 Uhr. Nach Ende der Lesung besteht Gelegenheit zum Buch-Signieren durch die Autoren.