FSV Schifferstadt gewinnt Nachhaltigkeitspreis

Der FSV Schifferstadt 1913/1923 ist überglücklich und stolz, den ersten Platz beim Nachhaltigkeitswettbewerb der Thüga Energie in der Region Rhein-Pfalz belegt zu haben! Hierfür erhielt der Verein 2.000 Euro. Ein herzlicher Dank geht an alle, die für den Verein abgestimmt haben und die Initiative so tatkräftig unterstützen.

