Tag des offenen Denkmals in Schifferstadt

Schifferstadt. Am Sonntag, 10. September öffnet die Stadt Schifferstadt in Zusammenarbeit mit den Stadtführern und der katholischen Kirche zwei Denkmäler anlässlich des Tags des offenen Denkmals: Die Kirche St. Jakobus und das Heimatmuseum. Beide Sehenswürdigkeiten können kostenlos und ohne Voranmeldung zu den genannten Zeiten besucht werden.

Durch die katholische Pfarrkirche St. Jakobus, Kirchenstraße 14, führen Pfarrsekretär Georg Eckrich und Stadtführer Helmut Elmer in der Zeit von 14 bis 16 Uhr. Von allen Kirchen Schifferstadts gibt es von St. Jakobus die ältesten historischen Unterlagen. Im Jahr 1101 bestätigte Kaiser Heinrich IV. der Domkirche in Speyer den Besitz einer Kirche in Schifferstadt. Erbaut wurde die Kirche in ihrer heutigen Gestalt 1860. Der Turm (Unterschoss) ist das älteste Baudenkmal in Schifferstadt und stammt aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Das Heimatmuseum befindet sich im ehemaligen Gasthaus „Zum Adler“, Kirchenstraße 17. Dort erwartet Stadtführer Hans Benedom die Gäste vormittags von 10 bis 12 Uhr und nachmittags von 14 bis 16 Uhr, stellt das Heimatmuseum bei einer Führung vor und erzählt Wissenswertes über die Geschichte der Stadt. Das ehemalige Gasthaus „Adler“ ist selbst ein Denkmal. Der westliche Teil des dreiteiligen Anwesens wurde um 1715 erbaut. Das Eckgebäude entstand um 1830, das sich daran anschließende Nebengebäude zwischen 1875 und 1885. Die Steinmadonna in der Figurennische stammt wohl aus der Erbauungszeit von 1830. Der alte steinerne Torpfosten zeigt ein Lamm und eine Blattmaske, wohl Himmel und Hölle symbolisierend. Zwischen 1863 und 1893 war dort eine Bierbrauerei untergebracht, ab 1869 auch eine Branntweinbrennerei. 1979 wurde die Gaststätte aufgegeben und seit 1984 beherbergt das Gebäude das Heimatmuseum sowie die „Adlerstube“ (Seniorentreff).