Ein Wildschwein auf dem Gartenzaun? Klingt nach Unfall – ist es aber nicht. Vielmehr ist die Sau in dem Fall aus Keramik und macht ziemlich was her als Pfostenhocker. Der Griff zu schmückenden Kleinigkeiten wie diesen wurde beim Kunsthandwerkermarkt am Wochenende gern getätigt. Wer wollte, erfuhr dazu die eine oder andere Geschichte.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Donnerstag, 31. August 2023.