Ein kleiner Verein feiert seinen Geburtstag ganz groß

Es ist eine Mega-Leistung, was der aus 22 Mitgliedern zählende Fotoklub Schifferstadt anlässlich seines 40-jährigen Bestehens in einer tollen Foto-Ausstellung „Mein liebstes Bild“ im Alten Rathaus präsentiert. Sie zeigt über 50 Fotos aus vielen Jahren der Arbeiten des Klubs. Neben der klassischen Form in Bilderrahmen oder Alu Dibond wurden bei der Ausstellungseröffnung am Sonntagvormittag zusätzlich etwa 180 Aufnahmen als digitale Fotoshow vorgeführt.

