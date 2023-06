Die Wichtigkeit von kritischem Denken und Hinterfragen von Sachverhalten deutlich gemacht

Das Gesicht giftgrün, der Blick bedrohlich, der rote Titel auf dem schwarzen Hintergrund – eine Darstellung, die man heute eher mit einem Horrorfilm in Verbindung bringen würde. 1940 bewarb jedoch genau dieses Bild einen vermeintlichen Spielfilm, welcher insgesamt 19,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos lockte. Schon das Filmplakat des bekannten NS-Propagandafilms „Jud Süß” von Veit Harlan suggeriert den antisemitischen Grundgedanken der nationalsozialistischen Ideologie. Es bot daher auch einen gelungenen Einstieg für das Filmseminar unter der Leitung von Arndt Klingelhöfer, einem Referenten des „Instituts für Kino und Filmkultur“ mit Sitz in Wiesbaden, welches am 15. Juni 2023 im Rex-Kino stattfand.

