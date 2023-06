Intensives Positionstraining, Athletik, Frühsport und ganz viel Teambuilding – das waren die Eckkoordinaten für das gemeinsame Trainingslager von wC1 und wB1 der HSG Dudenhofen-Schifferstadt im Schwarzwald-Sportzentrum Neubulach. 22 Handballerinnen, die allesamt nächste Saison in der RPS Oberliga gefordert sind, haben sich an allen drei Trainingstagen voll ins Zeug gelegt. Ihre Trainer Rolf Keller und Philipp Günthert (wB1) sowie Iris Buchenau (wC1) waren nach den drei gemeinsamen Tagen voll des Lobes für ihre Mädels, die sogar den morgendlichen Frühsport – noch vor dem Frühstück um 7.45 Uhr – fast ohne Murren mitgemacht haben.

Natürlich kamen auch der Spaß und das Teambuilding nicht zu kurz. Beim Team-Abend absolvierten beide Mannschaften nacheinander ein Escape Room Spiel. Die Trainer sperrten die Mädels in eine Pferdebox, aus der sie sich nur durch gemeinsame Aktionen, Knobeln und viel Bewegung befreien konnten. Das ausgewählte Schwarzwald-Sportzentrum Neubulach bietet zwar für fast alle Sportarten optimale Trainingsbedingungen, ist aber spezialisiert auf Pferdesport. Folglich standen Ställe und leere Boxen zur Verfügung, die kurzfristig zum Escape Room umfunktioniert wurden. Nach jeweils rund 45 Minuten war das „Rätsel der schwebenden Nägel“ nach viel Schweiß, Nachdenken und Teamwork schließlich gelöst und den Rest des Abends konnten alle wieder zusammen verbringen.

Dass sich die intensiven Trainingseinheiten gelohnt haben, zeigten schon die Trainingsspiele am Rückreisetag gegen Pforzheim. Die wB1 schlug die Gegnerinnen mit schönen Auslösehandlungen, viel Tempohandball und starker Abwehrarbeit mit 33:16. Im Anschlussspiel zeigte die wC1 den Gastgeberinnen beim 39:3 ihre Grenzen auf. Auch hier arbeiteten die HSG-Mädels in der Abwehr gut zusammen, setzten sich im 1 gegen 1 fast immer durch und überrannten die Pforzheimerinnen ein ums andere Mal beim Gegenstoß. Als Abschluss eines schweißtreibenden Trainingslagers waren die beiden Freundschaftsspiele ein sehr schöner Ausklang eines überaus gelungenen Wochenendes.

Bereits am nächsten Wochenende sind beide Teams wieder vereint, wenn gemeinsam beim Ilvesheimer NeckarCup gespielt und gezeltet wird. Auch die wD, die wC2 und die wB2 schließen sich hier an, so dass fast alle weiblichen Mannschaften der HSG auf der Zeltwiese vereint sind.

Fotos: ibu