Schifferstadt. Der Autor, Journalist, Filmemacher und Fotograf Martin Gerner erzählt in seinem Vortrag „Der Andere in uns: Ein Abend über Krieg, Flucht und Ankommen“ am Donnerstag, 25. Mai, 19 Uhr, im Club Ebene Eins (Burgstraße 23) von seinen Erfahrungen der vergangenen zwanzig Jahre in Kriegsgebieten und Konfliktländern, von Fluchtrouten, auf denen er recherchiert hat und von menschlichen Schicksalen. Er berichtet, unterstützt durch eindrucksvolles Bildmaterial, von Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die uns aber auch etwas zurückgeben. „In 20 Jahren in Afghanistan habe ich ein Lachen verloren und ein neues dazu gewonnen“, sagt er.

Martin Gerners Reportagen und Analysen werden u. a. im Deutschlandfunk, ARD-Hörfunk, den Online-Editionen des Tagesspiegel, der taz und der Deutschen Welle gesendet. Der 1966 in den Niederlanden geborene Absolvent des Pariser Institut d’Etudes Politiques und der Freien Universität Berlin hat Persönlichkeiten wie Joschka Fischer, Richard von Weizsäcker, Helmut Kohl, Valérie Giscard d’Estaing, Christoph Schlingensief, Wolf Biermann, Adolf Muschg interviewt. Er initiiert und begleitet interkulturelle Begegnungen, Filmfestivals, Fotografie-Ausstellungen mit Partnerorganisationen wie dem Goethe Institut, ist Dozent für Friedens- und Konfliktforschung an mehreren Universitäten, darunter auch in seinem Wohnort Köln. Sein Dokumentarfilm „Generation Kunduz“ (2011) erhielt zahlreiche Auszeichnungen auf renommierten Festivals.

Eintritt frei! Club Ebene Eins e.V. – Die Scheune, Burgstraße 23, Schifferstadt; Tel. 06235-920399 (AB); www.clubebeneeins.de; E-Mail CEEins@web.de