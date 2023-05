Stadtradeln: Schnitzeljagd durch Schifferstadt 

Schifferstadt. Über 36.000 Kilometer haben die Schifferstadterinnen und Schifferstadter bisher beim Stadtradeln erstrampelt, unter anderem bei einer Radtour um Schifferstadt mit Bürgermeisterin Ilona Volk. Das sind ganze sechs Tonnen CO2-Ersparnis. Für den STADTRADELN-Endspurt wollen das Stadtmarketing-Team und die Klimaschutzmanagerinnen die Nachwuchs-Radler an den Start bringen und haben eine Schnitzeljagd durch die Rettichmetropole vorbereitet. Zu gewinnen gibt´s Verzehrgutscheine fürs Rettichfest light.

Von Donnerstag, 25. Mai bis einschließlich Samstag, 27. Mai – dem letzten Tag der Stadtradeln-Aktion – sind an sieben Plätzen im Stadtgebiet Hinweis-Zettel versteckt. Auf jedem Hinweis stehen Buchstaben, die zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben. Rätselreime bringen die kleinen Radfahrer von Station zu Station. Der erste Hinweis ist auf dem Schillerplatz zu finden – clevere Schnitzeljäger halten nach einer großen Box Ausschau, die ein „Schifferstadt – meine Stadt“-Logo ziert.

Wer alle Buchstaben findet und das Lösungswort richtig zusammensetzt, kann es bis spätestens Montag, 29. Mai an stadtmarketing@schifferstadt.de senden und sich so eine kleine Stärkung auf dem Rettichfest light sichern, das vom 2. bis 4. Juni an der Waldfesthalle stattfindet. Also: Stadtradeln-App aktivieren und losgeradelt!