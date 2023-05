Schifferstadt. Die Stadt Schifferstadt bietet am Dienstag, 16. Mai einen Seniorenausflug zur Bundesgartenschau nach Mannheim an. Die Abfahrtzeiten mit dem Bus sind um 10:15 Uhr am Südbahnhof, um 10:20 Uhr am Konrad-Adenauer-Platz und um 10:30 Uhr am Rathaus. Nur im Voraus angemeldete Personen können mitfahren.

Aktuell gibt es noch Restplätze. Anmeldungen nimmt Katrin Blesinger in Rathaus (Zimmer 5 von Montag – Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr), telefonisch unter 06235 44318 oder per E-Mail unter senioren@schifferstadt.de gerne entgegen.