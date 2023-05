Anmeldung in der neuen Kita am Sportzentrum möglich 

Schifferstadt. Der Kindertagesstätten-Neubau am Sportzentrum nimmt immer mehr Formen an. Mit der Fertigstellung wird noch Ende des Jahres 2023 gerechnet. Die kommunale Kindertagesstätte soll voraussichtlich mit 100 Plätzen für Kinder im Alter von zwei Jahren bis Schuleintritt eröffnen. Die ersten Kinder werden vermutlich im Januar/Februar 2024 aufgenommen. Wegen der großen Nachfrage können die Kinder bereits schon jetzt angemeldet werden. Ein Anmeldeformular kann auf der der Homepage der Stadt Schifferstadt unter www.schifferstadt.de abgerufen werden oder an der Infotheke des Rathauses während den Öffnungszeiten abgeholt werden.

Ausgefüllte Vormerkebogen können per Post an die Stadtverwaltung Schifferstadt, Herrn Johannes Becker, Marktplatz 2, 67105 Schifferstadt oder per E-Mail an kitaamsportzentrum@schifferstadt.de gesendet werden. Es können ausschließlich PDF-Dateien empfangen werden. Über die Aufnahme wird voraussichtlich im Herbst 2023 entschieden.