Neuer ZUMBA-Kurs beimTurnverein Schifferstadt

Schifferstadt. Im neuen Zumba-Kurs mit Fitness-Trainerin Lina Piller sind noch ein paar Plätze frei. Wer gerne tanzt und Spaß an lateinamerikanischer Musik hat, ist hier richtig. Beim Zumba werden tänzerische Elemente mit Fitnessübungen kombiniert, so dass man neben der Ausdauer auch an der Kräftigung der Muskeln arbeitet. Verschiedene Rhythmen und Intensitäten der Choreografien gestalten das Training abwechslungsreich. Alle Tanzniveaus – von Anfänger bis Profi – sid herzlich willkommen, denn es steht vor allem der Spaß am Tanzen und an Bewegung im Vordergrund. Da es alle paar Wochen neue Lieder und Choreografien gibt, ist es ganz leicht, jederzeit neu einzusteigen.

Getanzt wird dienstags ab 23. Mai von 19:00 – 20:00 Uhr in der Halle der Gymnastikhalle der Grundschule Nord in Schifferstadt.

Info und Rückfragen: Lina Piller, E-Mail: linapiller@aim.com oder Reinhard Hickl Tel.: 06235/6808