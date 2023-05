Gleich zwei Straßensperrungen sind ab Montag, 8. Mai geplant

­čĹëVollsperrung der Herzog-Otto-Stra├če im Bereich der Hausnr. 93 ÔŤö

Am Montag, 08.05. sowie Dienstag, 09.05. muss die Herzog-Otto-Stra├če im Bereich der Hausnummer 93 voll gesperrt werden. ÔŁŚ Die Zufahrt wird f├╝r Kraftfahrzeuge ­čÜŚ von beiden Seiten der Herzog-Otto-Stra├če bis zur Vollsperrung hin m├Âglich sein.­čĹŹ

­čĹëDer Verkehr wird umgeleitet. Die Umleitung ist vor Ort entsprechend ausgeschildert.

­čĹëDie Zufahrt zum Waldfriedhof und den dortigen Parkm├Âglichkeiten ist gew├Ąhrleistet.

ÔŤö´ŞĆArbeiten an der Gashauptleitung in der Burgstra├če ÔŤö´ŞĆ

Ab dem 08.05.2023 finden f├╝r die Dauer von voraussichtlich 14 Wochen Arbeiten an der Gashauptleitung in der Burgstra├če im Teilst├╝ck zwischen Kirchenstra├če und Schnellig- bzw. Zwerchgasse f├╝r die Th├╝ga Energienetze GmbH statt. F├╝r den ersten Bauabschnitt muss die Burgstra├če im Bereich der Burgstra├če 12 bis 24 (Teilst├╝ck zwischen Kirchenstra├če bis H├Ąmmelgasse) im Zeitraum vom 08.05.2023 bis voraussichtlich 27.05.2023 voll gesperrt werden. W├Ąhrend des Zeitraums der Vollsperrung wird die Einbahnstra├čenregelung in der Burgstra├če im Teilst├╝ck zwischen Kreuzgasse und Kirchenstra├če aufgehoben.┬á

­čĹë W├Ąhrend der Vollsperrung wird der Verkehr umgeleitet.┬á

­čĹë Nach der Vollsperrung werden die Arbeiten in zwei weiteren Bauabschnitten unter halbseitiger Stra├čensperrung fortgef├╝hrt.

Die Stadtverwaltung bittet um Verst├Ąndnis f├╝r diese Bauma├čnahme und den damit verbundenen Behinderungen.